«Хотят мира!» Трамп угрозами убедил две страны немедленно прекратить войну

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил о переговорах с руководством Камбоджи и Таиланда, направленных на урегулирование военного конфликта между двумя странами. В своём сообщении в социальной сети Truth Social американский лидер указал, что премьер-министр Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьера Таиланда Пхумтхам Ветчаячай заверили его в согласии прекратить огонь.

Трамп заявил, что США в настоящее время по совпадению ведут торговые переговоры с обеими странами. Он запретил какие-либо сделки с одной из стран, пока они находятся в состоянии войны.