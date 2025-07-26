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Регион
26 июля, 17:18

«Хотят мира!» Трамп угрозами убедил две страны немедленно прекратить войну

Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа хотят немедленно прекратить огонь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил о переговорах с руководством Камбоджи и Таиланда, направленных на урегулирование военного конфликта между двумя странами. В своём сообщении в социальной сети Truth Social американский лидер указал, что премьер-министр Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьера Таиланда Пхумтхам Ветчаячай заверили его в согласии прекратить огонь.

Трамп заявил, что США в настоящее время по совпадению ведут торговые переговоры с обеими странами. Он запретил какие-либо сделки с одной из стран, пока они находятся в состоянии войны.

«Мы не хотим заключать никакие сделки ни с одной из них, если они находятся в состоянии войны и я им это прямо сказал! Таиланд, как и Камбоджа, хочет немедленного прекращения огня и мира. Сейчас я собираюсь передать это сообщение премьер-министру Камбоджи», — написал Трамп.

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Напомним, эскалация конфликта на тайско-камбоджийской границе произошла утром 24 июля. Военные действия развернулись на спорных территориях, при этом обе стороны обвинили друг друга в инициации боестолкновений. Как сообщило командование тайских сухопутных сил, в ответ на обстрелы были задействованы военно-воздушные силы, нанесшие удары по позициям РСЗО противника. Вскоре после этого власти Таиланда официально объявили о старте спецоперации под кодовым названием «Война за землю». По последним сведениям, в результате вооружённого противостояния погибли не менее 16 человек. Уже 25 июля в восьми приграничных провинциях Таиланда был введён режим военного положения. В связи с обострением обстановки российским гражданам рекомендовано временно воздержаться от посещения приграничных районов обеих стран.

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Анастасия Никонорова
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