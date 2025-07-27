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Регион
27 июля, 00:45

Таиланд согласился на перемирие с Камбоджей при прекращении боевых действий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chanawat Jaiya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chanawat Jaiya

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда, вице-премьер и министр внутренних дел Пхумтхам Вечайчай подтвердил, что Бангкок согласен на перемирие с Камбоджей. Он сообщил об этом через социальные сети.

«В целом Таиланд согласен на перемирие. Однако хотел бы видеть искреннее намерение стороны Камбоджи», — отметил он.

По информации с сайта правительства, Таиланд выражает готовность к мирному урегулированию конфликта и готов сотрудничать для поддержания мира и стабильности.

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«Мы призываем камбоджийскую сторону немедленно прекратить все действия, нарушающие международное право, и вернуться за стол переговоров»,говорится в сообщении правительства.

Напомним, конфликт на тайско-камбоджийской границе произошёл утром 24 июля. Вскоре власти Таиланда официально объявили о начале спецоперации под названием «Война за землю». Уже 25 июля в восьми приграничных провинциях Таиланда был введён режим военного положения.

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Лия Мурадьян
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