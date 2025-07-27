Таиланд согласился на перемирие с Камбоджей при прекращении боевых действий
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Временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда, вице-премьер и министр внутренних дел Пхумтхам Вечайчай подтвердил, что Бангкок согласен на перемирие с Камбоджей. Он сообщил об этом через социальные сети.
«В целом Таиланд согласен на перемирие. Однако хотел бы видеть искреннее намерение стороны Камбоджи», — отметил он.
По информации с сайта правительства, Таиланд выражает готовность к мирному урегулированию конфликта и готов сотрудничать для поддержания мира и стабильности.
«Мы призываем камбоджийскую сторону немедленно прекратить все действия, нарушающие международное право, и вернуться за стол переговоров», — говорится в сообщении правительства.