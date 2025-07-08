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8 июля, 12:02

«Незакрытый гештальт»: Американист оценил шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира

Политолог Дудаков счёл невысокими шансы Трампа на Нобелевскую премию мира

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Президенту США Дональду Трампу очень важно получить Нобелевскую премию мира, однако его шансы пока что не высоки, уверен американист Малек Дудаков. По его словам, будет у американского лидера высокая награда или нет, зависит от успехов политика по решению конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

«На мой взгляд, для Трампа было бы важно получить Нобелевскую премию. Трамп любит такие почётные истории, престижные награды. Тем более у Трампа есть незакрытый гештальт в рамках давней конкуренции с Бараком Обамой...» — отметил политолог.

Эксперт подчеркнул в интервью «Ленте.ру», что Нобелевский комитет имеет скорее негативное отношение к Трампу, что тоже понижает его шансы на успех. Однако сегодня на жюри оказывается серьёзное давление, чтобы вынудить их отдать награду главе Белого дома.

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Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о выдвижении Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. По его словам, американский лидер заслуживает признания за вклад в укрепление стабильности и безопасности, прежде всего на ближневосточном направлении.

Борис Эльфанд
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