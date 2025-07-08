«Незакрытый гештальт»: Американист оценил шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира

Президенту США Дональду Трампу очень важно получить Нобелевскую премию мира, однако его шансы пока что не высоки, уверен американист Малек Дудаков. По его словам, будет у американского лидера высокая награда или нет, зависит от успехов политика по решению конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

«На мой взгляд, для Трампа было бы важно получить Нобелевскую премию. Трамп любит такие почётные истории, престижные награды. Тем более у Трампа есть незакрытый гештальт в рамках давней конкуренции с Бараком Обамой...» — отметил политолог.

Эксперт подчеркнул в интервью «Ленте.ру», что Нобелевский комитет имеет скорее негативное отношение к Трампу, что тоже понижает его шансы на успех. Однако сегодня на жюри оказывается серьёзное давление, чтобы вынудить их отдать награду главе Белого дома.