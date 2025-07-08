«Незакрытый гештальт»: Американист оценил шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира
Политолог Дудаков счёл невысокими шансы Трампа на Нобелевскую премию мира
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House
Президенту США Дональду Трампу очень важно получить Нобелевскую премию мира, однако его шансы пока что не высоки, уверен американист Малек Дудаков. По его словам, будет у американского лидера высокая награда или нет, зависит от успехов политика по решению конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.
«На мой взгляд, для Трампа было бы важно получить Нобелевскую премию. Трамп любит такие почётные истории, престижные награды. Тем более у Трампа есть незакрытый гештальт в рамках давней конкуренции с Бараком Обамой...» — отметил политолог.
Эксперт подчеркнул в интервью «Ленте.ру», что Нобелевский комитет имеет скорее негативное отношение к Трампу, что тоже понижает его шансы на успех. Однако сегодня на жюри оказывается серьёзное давление, чтобы вынудить их отдать награду главе Белого дома.
Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о выдвижении Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. По его словам, американский лидер заслуживает признания за вклад в укрепление стабильности и безопасности, прежде всего на ближневосточном направлении.