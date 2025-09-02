Трамп назвал вещь, которая для него важнее Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп признался, что не мечтает стать обладателем Нобелевской премии мира. По его словам, ему достаточно достичь справедливости в решении многих мировых вопросов. Об этом политик сказал в интервью порталу Daily Caller.

«Нет», — ответил Трамп на вопрос журналиста о том, жаждет ли он получить Нобелевскую премию мира.

Американский лидер добавил, что ему важно справедливое отношение к себе со стороны общественности. Трамп уверен, что «никто в истории не сделал» столько всего положительного, как он. По его мнению, он «остановил семь войн», среди которых конфликт между Индией и Пакистаном.