Трамп назвал вещь, которая для него важнее Нобелевской премии

Трамп посчитал, что для него справедливость важнее Нобелевской премии
Президент США Дональд Трамп признался, что не мечтает стать обладателем Нобелевской премии мира. По его словам, ему достаточно достичь справедливости в решении многих мировых вопросов. Об этом политик сказал в интервью порталу Daily Caller.
«Нет», — ответил Трамп на вопрос журналиста о том, жаждет ли он получить Нобелевскую премию мира.
Американский лидер добавил, что ему важно справедливое отношение к себе со стороны общественности. Трамп уверен, что «никто в истории не сделал» столько всего положительного, как он. По его мнению, он «остановил семь войн», среди которых конфликт между Индией и Пакистаном.
Ранее президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди вступили в спор из-за упоминания о возможности выдвижения на Нобелевскую премию мира. В ходе телефонного разговора 17 июня Трамп заявил Моди, что именно он остановил эскалацию напряжённости с Пакистаном.