6 октября, 11:49

ВСУ атакуют Белгород «Хаймарсами», есть пострадавшие

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгород

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daria Lixovetckay

ВСУ снова атакуют Белгород. По данным SHOT, Киев попытался поразить энергетический объект шестью снарядами РСЗО HIMARS.

В результате пострадало два человека. Угроза ракетной опасности до сих пор сохраняется.

Напомним, что атаки ВСУ на Белогород фиксировались также в воскресенье, 5 октября. В результате в городе начались перебои с электричеством, больницы временно перешли на резервные источники питания. Число пострадавших от атак дронов в Белгородской области к вечеру 5 октября выросло до трёх.

