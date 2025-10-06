ВСУ атакуют Белгород «Хаймарсами», есть пострадавшие
ВСУ снова атакуют Белгород. По данным SHOT, Киев попытался поразить энергетический объект шестью снарядами РСЗО HIMARS.
В результате пострадало два человека. Угроза ракетной опасности до сих пор сохраняется.
Напомним, что атаки ВСУ на Белогород фиксировались также в воскресенье, 5 октября. В результате в городе начались перебои с электричеством, больницы временно перешли на резервные источники питания. Число пострадавших от атак дронов в Белгородской области к вечеру 5 октября выросло до трёх.
