ВСУ атакуют Белгород «Хаймарсами», есть пострадавшие

В результате пострадало два человека. Угроза ракетной опасности до сих пор сохраняется.

Один человек пострадал при налёте 20 дронов на Дзержинск, но ВСУ не попали в цель

Напомним, что атаки ВСУ на Белогород фиксировались также в воскресенье, 5 октября. В результате в городе начались перебои с электричеством, больницы временно перешли на резервные источники питания. Число пострадавших от атак дронов в Белгородской области к вечеру 5 октября выросло до трёх.