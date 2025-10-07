Валдайский форум
Регион
6 октября, 22:41

В аэропортах Волгограда и Калуги ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропортах Волгограда и Калуги. О введённых мерах написал в телеграм-канале представитель ведомства Артём Кореняко.

По его словам, ограничения на приём и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Над Тулой прогремела серия взрывов от работы ПВО
Над Тулой прогремела серия взрывов от работы ПВО

Ранее Life.ru рассказывал о миссии 25 воздушных шаров из Белоруссии, распугавших самолёты над аэропортом Вильнюса. Ограничения в воздушной гавани затронули около 30 рейсов и почти шесть тысяч пассажиров.

