Выяснилась миссия 25 шаров, распугавших самолёты над аэропортом Вильнюса

Литовские власти установили, что воздушные шары, нарушившие работу аэропорта Вильнюса, вероятно, использовались для контрабанды табачных изделий. Об этом сообщила национальная телерадиокомпания LRT со ссылкой на заявление Национального центра управления в кризисных ситуациях (NKVC).

Согласно информации Национального центра управления кризисами, 25 метеозондов прибыли с территории Белоруссии. Представитель NKVC Дарюс Бута утверждает, что подобные воздушные шары регулярно используются контрабандистами для доставки сигарет, а при благоприятных погодных условиях их количество может достигать нескольких десятков. В Министерстве внутренних дел Литвы пояснили, что активизация этого необычного канала контрабанды связана с усилением традиционного пограничного контроля.

Напомним, пресс-служба Вильнюсского аэропорта сообщила, что воздушная гавань временно приостановила деятельность после получения уведомления от авиадиспетчерской компании Oro Navigacija о приближении воздушных шаров. Ограничения затронули около 30 рейсов и почти 6 тысяч пассажиров. Самолёты перенаправили из Вильнюса в Ригу и Польшу, один борт вернулся в Копенгаген.