6 октября, 14:38

Выяснилась миссия 25 шаров, распугавших самолёты над аэропортом Вильнюса

LRT: Воздушные шары из Белоруссии использовались для контрабанды сигарет в Литву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Литовские власти установили, что воздушные шары, нарушившие работу аэропорта Вильнюса, вероятно, использовались для контрабанды табачных изделий. Об этом сообщила национальная телерадиокомпания LRT со ссылкой на заявление Национального центра управления в кризисных ситуациях (NKVC).

Согласно информации Национального центра управления кризисами, 25 метеозондов прибыли с территории Белоруссии. Представитель NKVC Дарюс Бута утверждает, что подобные воздушные шары регулярно используются контрабандистами для доставки сигарет, а при благоприятных погодных условиях их количество может достигать нескольких десятков. В Министерстве внутренних дел Литвы пояснили, что активизация этого необычного канала контрабанды связана с усилением традиционного пограничного контроля.

Напомним, пресс-служба Вильнюсского аэропорта сообщила, что воздушная гавань временно приостановила деятельность после получения уведомления от авиадиспетчерской компании Oro Navigacija о приближении воздушных шаров. Ограничения затронули около 30 рейсов и почти 6 тысяч пассажиров. Самолёты перенаправили из Вильнюса в Ригу и Польшу, один борт вернулся в Копенгаген.

