Вильнюсский аэропорт приостановил работу из-за воздушных шаров
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Vilnius Airport
Вильнюсский аэропорт временно прекратил приём и отправку рейсов после сообщения от авиадиспетчерской компании Oro Navigacija о приближении воздушных шаров. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в Facebook*.
Решение было принято в 22:16 по местному времени для обеспечения безопасности воздушного сообщения. В результате часть международных рейсов была перенаправлена, а вылеты в Хельсинки отменены. Всего затронуто 11 маршрутов. Пассажиров просят следить за обновлениями на сайте аэропорта и связываться с авиакомпаниями в случае изменений.
А ранее были приостановлены полёты в международном аэропорту Мюнхена из-за обнаружения нескольких неопознанных беспилотников. Воздушная гавань возобновила работу только утром 3 октября. Однако всего через сутки аэропорт вновь приостановил работу по той же причине. Позднее стало известно, что дроны могли принадлежать военным и использоваться для разведки.
* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной в России экстремистской.