Регион
4 октября, 23:17

Вильнюсский аэропорт приостановил работу из-за воздушных шаров

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Vilnius Airport

Вильнюсский аэропорт временно прекратил приём и отправку рейсов после сообщения от авиадиспетчерской компании Oro Navigacija о приближении воздушных шаров. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в Facebook*.

Решение было принято в 22:16 по местному времени для обеспечения безопасности воздушного сообщения. В результате часть международных рейсов была перенаправлена, а вылеты в Хельсинки отменены. Всего затронуто 11 маршрутов. Пассажиров просят следить за обновлениями на сайте аэропорта и связываться с авиакомпаниями в случае изменений.

Троих немцев задержали за запуск дронов около аэропорта в Норвегии

А ранее были приостановлены полёты в международном аэропорту Мюнхена из-за обнаружения нескольких неопознанных беспилотников. Воздушная гавань возобновила работу только утром 3 октября. Однако всего через сутки аэропорт вновь приостановил работу по той же причине. Позднее стало известно, что дроны могли принадлежать военным и использоваться для разведки.

