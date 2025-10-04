Валдайский форум
3 октября, 22:22

Аэропорт Мюнхена вновь приостановил работу из-за появления беспилотников

Reuters: Аэропорт Мюнхена снова закрыт из-за появления БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle

Аэропорт Мюнхена в Германии снова приостановил свою работу из-за появления нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на службу безопасности аэропорта.

«В аэропорту Мюнхена закрыты обе взлетно-посадочные полосы», — говорится в сообщении.

Пока остается неясным, являются ли замеченные БПЛА непосредственной причиной закрытия воздушной гавани.

Дроны, замеченные над аэропортом Мюнхена, сначала кружили над военной базой
Дроны, замеченные над аэропортом Мюнхена, сначала кружили над военной базой

Напомним, что вечером 2 октября полёты из международного аэропорта Мюнхена были приостановлены из-за обнаружения нескольких неопознанных беспилотников. Воздушная гавань возобновила работу только утром 3 октября. Отменили 17 рейсов, а ещё 15 перенаправили в другие города – от Штутгарта и Нюрнберга до Вены и Франкфурта. В общей сложности ситуация затронула три тысяч человек.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

