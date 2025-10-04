Аэропорт Мюнхена вновь приостановил работу из-за появления беспилотников
Reuters: Аэропорт Мюнхена снова закрыт из-за появления БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle
Аэропорт Мюнхена в Германии снова приостановил свою работу из-за появления нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на службу безопасности аэропорта.
«В аэропорту Мюнхена закрыты обе взлетно-посадочные полосы», — говорится в сообщении.
Пока остается неясным, являются ли замеченные БПЛА непосредственной причиной закрытия воздушной гавани.
Напомним, что вечером 2 октября полёты из международного аэропорта Мюнхена были приостановлены из-за обнаружения нескольких неопознанных беспилотников. Воздушная гавань возобновила работу только утром 3 октября. Отменили 17 рейсов, а ещё 15 перенаправили в другие города – от Штутгарта и Нюрнберга до Вены и Франкфурта. В общей сложности ситуация затронула три тысяч человек.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.