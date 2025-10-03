Дроны, замеченные над аэропортом Мюнхена, сначала кружили над военной базой

Неопознанные беспилотные летательные аппараты, нарушившие работу мюнхенского аэропорта, первоначально были замечены над объектами Бундесвера. Соответствующую информацию опубликовала газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным издания, первые дроны появились около 19:30 по местному времени над авиабазой в Эрдинге, где расположен инновационный центр вооружённых сил Германии. Через час беспилотники переместились в воздушное пространство международного аэропорта, расположенного в восьми километрах от военного объекта. Очевидцы сообщали о пяти-шести аппаратах с размахом крыльев от 60 сантиметров до одного метра.

Инцидент привёл к полной приостановке авиасообщения вечером 2 октября. Работа воздушной гавани была восстановлена только утром следующего дня после многочасового перерыва. По последним данным, полиция продолжает расследование происшествия и пока не установила организаторов запуска беспилотников.

Напомним, что сотни пассажиров застряли в аэропорту Мюнхена после обнаружения неопознанных дронов. Из-за угрозы безопасности воздушное движение было приостановлено: отменили 17 рейсов, а ещё 15 перенаправили в другие города – от Штутгарта и Нюрнберга до Вены и Франкфурта. В общей сложности ситуация затронула три тысяч человек.

А ранее президент России Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, прокомментировал тему дронов, залетавших в воздушное пространство ряда стран. Глава государства в шутку пообещал больше не запускать БПЛА в европейские страны. Он предположил, что инциденты с дронами, вероятно, связаны с местными жителями, которые, возможно, так развлекаются.