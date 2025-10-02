Путин в шутку пообещал больше не запускать дроны в Данию
Путин: У России нет дронов, которые долетают до Лиссабона
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин сообщил, что у России нет дронов, которые способны долететь до европейских городов вроде Копенгагена и Лиссабона. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин рассказал о дронах над Европой. Видео © Life.ru
Модератор беседы Фёдор Лукьянов в шутку попросил Путина «не запускать больше дроны по Дании».
«Больше не буду. Ни во Францию, ни в Данию. Куда еще долетают? В Лиссабон?», — в шутку ответил президент.
Путин предположил, что инциденты с дронами над Европой скорее всего связаны с местными жителями, которые, возможно, так развлекаются.
«Но если серьёзно, вы же понимаете: у нас и дронов таких нет, которые до Лиссабона долетают. И целей там нет», — добавил Путин.
Модератор встречи заметил, что глава государства напугал Португалию и уточнил, что слова о дронах были шуткой.
«Да какая же шутка, нет. <…> Предупрежден, значит, вооружён», — продолжил Путин.
Ранее власти Дании ввели полный запрет на полёты гражданских БПЛА по всей территории королевства с 29 сентября до 3 октября 2025 года. Это решение связали с проведением саммита ЕС по ситуации с дронами 1-2 октября и недавними инцидентами с дронами. В итоге, как сообщили западные СМИ, саммит глав ЕС в Копенгагене о дронах над Европой зашёл в тупик.
