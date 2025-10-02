Путин в шутку пообещал больше не запускать дроны в Данию

Президент России Владимир Путин сообщил, что у России нет дронов, которые способны долететь до европейских городов вроде Копенгагена и Лиссабона. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин рассказал о дронах над Европой. Видео © Life.ru

Модератор беседы Фёдор Лукьянов в шутку попросил Путина «не запускать больше дроны по Дании».

«Больше не буду. Ни во Францию, ни в Данию. Куда еще долетают? В Лиссабон?», — в шутку ответил президент.

Путин предположил, что инциденты с дронами над Европой скорее всего связаны с местными жителями, которые, возможно, так развлекаются.

«Но если серьёзно, вы же понимаете: у нас и дронов таких нет, которые до Лиссабона долетают. И целей там нет», — добавил Путин.

Модератор встречи заметил, что глава государства напугал Португалию и уточнил, что слова о дронах были шуткой.

«Да какая же шутка, нет. <…> Предупрежден, значит, вооружён», — продолжил Путин.