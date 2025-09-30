Интервидение
30 сентября, 07:24

«Эскалация страха»: У западных политиков сдают нервы из-за дронов над Европой

Обозреватель Умеренков: Ситуация с дронами обострила сумятицу в Европе

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен охарактеризовала участившиеся гибридные атаки с использованием беспилотников как «новую реальность» для Европы, назвав Россию главной угрозой, несмотря на отсутствие доказательств её причастности к недавним сбоям в работе аэропортов. На этом обратил внимание обозреватель kp.ru Евгений Умеренков.

Он также сослался на статью CNN, в которой говорится, что президенту РФ Владимиру Путину без единого выстрела удалось донести украинский конфликт до миллионов европейцев, создав атмосферу неопределённости, хотя даже датская разведка признала невозможность установить виновных в инцидентах с дронами.

Попытки европейских политиков демонстрировать решительность, как в случае с ультиматумами польских лидеров о готовности сбивать российские самолёты, приводят к обратному эффекту — вместо уверенности они раскрывают собственную растерянность. CNN констатирует парадокс: публичные обвинения России усиливают раздор, а молчание оставляет общество неподготовленным к потенциальным угрозам, пишет эксперт.

В итоге, по его словам, эскалация риторики о «русской угрозе» нагнетает в обществе ощущение уязвимости, особенно на фоне требований США о европейской самообороне. Эта логика ведёт к тому, что гибридная война, о которой так много говорят политики, может неожиданно превратиться в реальный конфликт, поскольку постоянное усиление страха способно спровоцировать неконтролируемую реакцию.

«А разве это надо обывателю, которого пугают близкой войной с Россией? Эскалация страха может принять такие масштабы, что нервы у западников сдадут окончательно, и они сами не заметят, как превратят гибридную войну, о которой постоянно талдычат, в самую что ни на есть реальную», — полагает обозреватель.

Напомним, 23 сентября аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу после обнаружения в воздушном пространстве беспилотников. Спустя два дня аналогичная ситуация произошла в воздушной гавани Ольборга, где также были зафиксированы неопознанные БПЛА. В ночь на 27 сентября дроны наблюдались над несколькими военными объектами Дании, включая авиабазу Каруп. В итоге Дания ввела строгий запрет на полёты дронов на время саммита ЕС.

