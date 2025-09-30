Премьер-министр Дании Метте Фредериксен охарактеризовала участившиеся гибридные атаки с использованием беспилотников как «новую реальность» для Европы, назвав Россию главной угрозой, несмотря на отсутствие доказательств её причастности к недавним сбоям в работе аэропортов. На этом обратил внимание обозреватель kp.ru Евгений Умеренков.

Он также сослался на статью CNN, в которой говорится, что президенту РФ Владимиру Путину без единого выстрела удалось донести украинский конфликт до миллионов европейцев, создав атмосферу неопределённости, хотя даже датская разведка признала невозможность установить виновных в инцидентах с дронами.

Попытки европейских политиков демонстрировать решительность, как в случае с ультиматумами польских лидеров о готовности сбивать российские самолёты, приводят к обратному эффекту — вместо уверенности они раскрывают собственную растерянность. CNN констатирует парадокс: публичные обвинения России усиливают раздор, а молчание оставляет общество неподготовленным к потенциальным угрозам, пишет эксперт.

В итоге, по его словам, эскалация риторики о «русской угрозе» нагнетает в обществе ощущение уязвимости, особенно на фоне требований США о европейской самообороне. Эта логика ведёт к тому, что гибридная война, о которой так много говорят политики, может неожиданно превратиться в реальный конфликт, поскольку постоянное усиление страха способно спровоцировать неконтролируемую реакцию.

«А разве это надо обывателю, которого пугают близкой войной с Россией? Эскалация страха может принять такие масштабы, что нервы у западников сдадут окончательно, и они сами не заметят, как превратят гибридную войну, о которой постоянно талдычат, в самую что ни на есть реальную», — полагает обозреватель.