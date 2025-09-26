Политолог объяснил, для чего глава МИД Польши «бравирует дерзостью» в адрес России

Обострение полемики вокруг якобы нарушения российскими истребителями воздушного пространства Эстонии является элементом информационного противостояния, считает политолог Сергей Станкевич. По его словам, заявления польского министра иностранных дел Радослава Сикорского о «решительном ответе» НАТО в случае повторных инцидентов носят демонстративный характер и направлены прежде всего на личный пиар.

Эксперт призвал относиться к подобной риторике спокойно, без эмоциональной реакции, поскольку в современную эпоху агрессивная публичность стала инструментом политического самопродвижения. Станкевич подчеркнул, что Москве следует воспринимать такие выпады как браваду, не придавая им существенного значения.

«Значительная часть этих заявлений — это самореклама и самолюбование со стороны вот такого рода психологических типов, которые представляет Радослав Сикорский. Он красуется, он бравирует своей дерзостью и своей способностью откровенно оскорбительные вещи произносить в адрес нашей страны», — отметил собеседник «Царьграда».

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о готовности страны сбивать российские самолёты в случае их несанкционированного вторжения в воздушное пространство республики. Он предупредил Москву, что в случае падения обломков сбитого летательного аппарата на территорию НАТО любые возможные жалобы будут неуместны.