Мерц вновь заявил, что Германия больше не находится в состоянии мира

Немецкий канцлер Фридрих Мерц повторил свой тезис о том, что Германия в настоящее время не находится в состоянии мира. Соответствующее заявление политик сделал, выступая на мероприятии, организованном изданием Rheinische Post.

«Мы не вовлечены в военный конфликт, однако мы больше не можем утверждать, что находимся в состоянии мира», — произнёс Мерц, отвечая на вопрос журналистов о возможности вовлечения Берлина в военный конфликт.

Помимо этого, канцлер высказался по поводу участившихся случаев обнаружения неопознанных беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве ФРГ и Дании. Он подчеркнул, что эти инциденты вызывают серьёзную тревогу.

«На данный момент мы не имеем точной информации об их происхождении», — заключил Мерц.

Напомним, на днях Мерц уже говорил о том, что ФРГ больше не живёт в условиях мира. По его словам, Германия столкнулась с новой реальностью, в которой спокойствие осталось в прошлом. Канцлер подчеркнул, что государство ежедневно подвергается диверсиям, попыткам вывести из строя дата-центры и кибератакам. По его словам, уровень угрозы настолько высок, что многие граждане сталкиваются с этим лично.