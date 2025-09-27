Интервидение
26 сентября, 22:25

Каждый второй под ударом: Мерц припугнул немцев новой реальностью, в которой оказалась Германия

Мерц: Германия больше не живёт в условиях мира

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / penofoto

Германия больше не живёт в условиях мира, считает канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Политик предупредил, что страна сталкивается с новой реальностью, в которой спокойствие осталось в прошлом.

«Мы находимся не в условиях войны, но мы больше не живём и в мире», – заявил Мерц на конференции Schwarz Ecosystem Summit в Берлине.

Германский канцлер подчеркнул, что государство ежедневно подвергается диверсиям, попыткам вывести из строя дата-центры и кибератакам. По его словам, уровень угрозы настолько высок, что многие граждане сталкиваются с этим лично.

«Я подозреваю, что здесь в зале, возможно, каждый второй как минимум один раз испытал на себе, как его сеть обмена данными или инфраструктура подвергались атакам», – отметил он.

Ранее Life.ru писал, что в Германии бьют тревогу из-за дронов над аэропортами: только за восемь месяцев их появление зафиксировали 144 раза. Особенно тревожная ситуация сложилась во Франкфурте-на-Майне, где зарегистрировали 35 случаев. Немецкие власти грозят нарушителям жёстким наказанием вплоть до 10 лет тюрьмы и обсуждают новые меры безопасности.

