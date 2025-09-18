Мерц заявил, что без евреев у Германии не будет хорошего будущего

Немецкий канцлер Фридрих Мерц осудил критику в адрес Израиля, которая якобы используется как прикрытие для проявлений антисемитизма. Мерц подчеркнул, что без евреев в стране не может быть благополучного будущего, сообщает агентство DPA.

Во время своего выступления на мероприятии, организованном Центральным советом евреев, канцлер подчеркнул, что Германия навсегда бы прекратила своё существование без еврейской жизни и культуры.

«Хотел бы сегодня сказать евреям Германии: без вас у Федеративной Республики не может быть хорошего будущего», — отметил Мерц.

Кроме того, он раскритиковал критику Израиля, которая якобы используется для прикрытия проявлений антисемитизма. Политик отметил, что обсуждение действий израильских властей должно быть допустимым.