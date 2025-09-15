Единый день голосования
15 сентября, 06:01

«Хочет мстить за 1945-й?» В Германии объяснили, почему Мерц так ненавидит Россию

Немецкий политик Нимайер: Мерц ненавидит Россию из-за плохого отношения к СССР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Nash Photography

Агрессивная риторика канцлера ФРГ Фридриха Мерца по отношению к России может быть связана с семейными воспоминаниями о Советском Союзе и Второй мировой войне. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Возможно, были семейные истории о Советском Союзе и о войне, которые его заставляют высказываться столь агрессивно. Такое впечатление, что он мести хочет. К чему он стремится? Неужели к войне, чтобы за 1945 год отомстить?», — сказал он.

Канцлер не ведёт себя как рациональный лидер государства, а руководствуется личными эмоциями, отметил Нимайер. Он добавил, что в своей риторике Мерц часто прибегает к резким высказываниям в адрес Москвы и создаёт впечатление человека, который воспринимает Россию не как партнёра, а как врага. Нынешние заявления главы немецкого правительства звучат более агрессивно, чем риторика любого другого канцлера Германии после времён Адольфа Гитлера, заключил политик.

Мерц обрушился с обвинениями на Россию в связи с инцидентом с БПЛА в Польше

Ранее в Совфеде заявили, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц позволяет себе резкие высказывания в адрес российского руководства из-за одержимости идеей реванша за поражение нацистской Германии. Некоторые современные немецкие политики являются наследниками тех нацистов, которые вторглись на советскую территорию, дошли до Москвы, осуществляли блокаду Ленинграда с гибелью мирных жителей и были разгромлены в Берлине, напомнил сенатор.

Милена Скрипальщикова
