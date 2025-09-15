Агрессивная риторика канцлера ФРГ Фридриха Мерца по отношению к России может быть связана с семейными воспоминаниями о Советском Союзе и Второй мировой войне. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Возможно, были семейные истории о Советском Союзе и о войне, которые его заставляют высказываться столь агрессивно. Такое впечатление, что он мести хочет. К чему он стремится? Неужели к войне, чтобы за 1945 год отомстить?», — сказал он.

Канцлер не ведёт себя как рациональный лидер государства, а руководствуется личными эмоциями, отметил Нимайер. Он добавил, что в своей риторике Мерц часто прибегает к резким высказываниям в адрес Москвы и создаёт впечатление человека, который воспринимает Россию не как партнёра, а как врага. Нынешние заявления главы немецкого правительства звучат более агрессивно, чем риторика любого другого канцлера Германии после времён Адольфа Гитлера, заключил политик.