Мерц обрушился с обвинениями на Россию в связи с инцидентом с БПЛА в Польше
Мерц: Инцидент в Польше – это часть серии провокаций на восточном фланге НАТО
Инцидент с беспилотниками в Польше является «российской провокацией», нацеленной на НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его слова приводит агентство Reuters.
«Эти безрассудные действия являются частью длинной серии провокаций в регионе Балтийского моря и на восточном фланге НАТО», — сказал Мерц.
Как отметил канцлер ФРГ, НАТО подтверждает свою готовность к обороне государств-членов.
Напомним, польский премьер Дональд Туск утверждает, что минувшей ночью на территорию Польши залетели 19 беспилотников, из которых удалось сбить три, а местоположение остальных продолжают устанавливать. Виноватой в инциденте он, конечно же, считает Россию. Министерство обороны РФ, со своей стороны, заявило об отсутствии намерений атаковать объекты на территории Польши и выразило готовность к проведению двусторонних консультаций с польским военным ведомством.