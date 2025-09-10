Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
10 сентября, 15:45

Мерц обрушился с обвинениями на Россию в связи с инцидентом с БПЛА в Польше

Обложка © ТАСС / ЕРА

Инцидент с беспилотниками в Польше является «российской провокацией», нацеленной на НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его слова приводит агентство Reuters.

«Эти безрассудные действия являются частью длинной серии провокаций в регионе Балтийского моря и на восточном фланге НАТО», — сказал Мерц.

Как отметил канцлер ФРГ, НАТО подтверждает свою готовность к обороне государств-членов.

НАТО активировало статью 4 договора из-за инцидента с БПЛА в Польше
Напомним, польский премьер Дональд Туск утверждает, что минувшей ночью на территорию Польши залетели 19 беспилотников, из которых удалось сбить три, а местоположение остальных продолжают устанавливать. Виноватой в инциденте он, конечно же, считает Россию. Министерство обороны РФ, со своей стороны, заявило об отсутствии намерений атаковать объекты на территории Польши и выразило готовность к проведению двусторонних консультаций с польским военным ведомством.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Фридрих Мерц
  • Германия
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
