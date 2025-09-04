Действующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц позволяет себе резкие высказывания в адрес российского руководства из-за одержимости идеей реванша за поражение нацистской Германии. Такое мнение высказал сенатор, член Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с Life.ru.

Мерц одержим идеей реванша за поражение нацистской Германии, именно поэтому он позволяет себе различные высказывания в сторону российского руководства. Там дух реваншизма очень силён. Мы когда-то думали, что вот этот нацизм мы уничтожили в Германии. Оказывается, нет, они проросли. Владимир Джабаров Сенатор, член Совета Федерации

Он напомнил, что некоторые современные немецкие политики являются наследниками тех нацистов, которые вторглись на советскую территорию, дошли до Москвы, осуществляли блокаду Ленинграда с гибелью мирных жителей и были разгромлены в Берлине. Джабаров напомнил исторический факт, что любая попытка немецких солдат прийти на русскую землю всегда заканчивалась их сокрушительным поражением.

«Но если Мерц одержим, то должен понимать, что конец будет такой же. Сколько бы раз ни приходили немецкие солдаты на территорию России, они всегда терпели поражение. И, конечно, в этот раз, если опять что-то такое будет, то немецкое государство фактически может прекратить своё существование», — сказал он.

Джабаров охарактеризовал Мерца как «оголтелого русофоба», неонациста и реваншиста, у которого произошёл ментальный сбой. По его словам, если немецкий политик не способен усвоить уроки истории, это придётся доказать с помощью силы, как это уже неоднократно происходило в прошлом.