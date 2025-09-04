Политолог Иван Мезюхо поддержал оценку СВР, охарактеризовавшую канцлера Германии Фридриха Мерца как политика, одержимого идеей реванша за разгром нацистской Германии. По мнению эксперта, действия немецкого канцлера свидетельствуют о продолжении линии Третьего рейха.

«Действительно Фридрих Мерц является потомком тех, кто нападал на Советский Союз, кто исповедовал идеологию нацизма, человеконенавистничества, превосходства одной расы над другой. Но по факту сегодня он потворствует неонацистскому режиму на Украине и таким образом продолжает дело Третьего рейха», — подчеркнул Мезюхо в разговоре с RT.

Политолог отметил, что Мерц не одинок среди европейских политиков, имеющих связи с нацистским прошлым. Он указал на главу европейской дипломатии Каю Каллас и главу британской МИ-6 Блейз Митривели как на потомков коллаборационистов. По мнению эксперта, ключевой проблемой является не происхождение, а приверженность современных политиков тем же русофобским взглядам, что и у их предшественников.

Мезюхо также добавил, что антироссийская риторика Мерца служит инструментом укрепления его электоральных позиций внутри Германии. Таким образом, исторический реваншизм становится инструментом современной внутренней политики.