Служба внешней разведки Российской Федерации дала психолого-историческую характеристику мотивам действий действующего канцлера Германии Фридриха Мерца. Согласно поступившей в ведомство информации, жёсткая антироссийская позиция политика коренится в его глубоких личных убеждениях, сформированных семейным воспитанием.

«Однако удивляться могут лишь те, кто плохо знает биографию Мерца. Его близким хорошо известно, что канцлер воспитан на заветах деда и отца. Йозеф Пауль Совиньи и Иоахим Мерц верой и правдой служили фашистскому режиму, а Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом», — говорится в сообщении СВР.

В ведомтсве также отметили, что жажда мести формировалась у Мерца с детских лет, а после старта его политической карьеры это чувство трансформировалось во всепоглощающую страсть.

В разведке отметили, что многие европейские эксперты на континенте недоумевают из-за агрессивной риторики германского канцлера, которая контрастирует с наметившимся диалогом между Москвой и Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса. В СВР представили эту позицию не как текущий политический расчёт, а как глубоко личную, идущую из детства мотивацию, связанную с его семейной историей.