Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 07:32

«Жажда мести с детства»: СВР объяснила антироссийскую позицию Мерца

СВР: Мерц одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Служба внешней разведки Российской Федерации дала психолого-историческую характеристику мотивам действий действующего канцлера Германии Фридриха Мерца. Согласно поступившей в ведомство информации, жёсткая антироссийская позиция политика коренится в его глубоких личных убеждениях, сформированных семейным воспитанием.

«Однако удивляться могут лишь те, кто плохо знает биографию Мерца. Его близким хорошо известно, что канцлер воспитан на заветах деда и отца. Йозеф Пауль Совиньи и Иоахим Мерц верой и правдой служили фашистскому режиму, а Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом», — говорится в сообщении СВР.

В ведомтсве также отметили, что жажда мести формировалась у Мерца с детских лет, а после старта его политической карьеры это чувство трансформировалось во всепоглощающую страсть.

В разведке отметили, что многие европейские эксперты на континенте недоумевают из-за агрессивной риторики германского канцлера, которая контрастирует с наметившимся диалогом между Москвой и Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса. В СВР представили эту позицию не как текущий политический расчёт, а как глубоко личную, идущую из детства мотивацию, связанную с его семейной историей.

СВР: Мерц скрывает причастность Германии к поставкам ракет Taurus Украине
СВР: Мерц скрывает причастность Германии к поставкам ракет Taurus Украине

Следует напомнить, что Мерц позволил себе весьма грубый комментарии в адрес российского лидера Владимира Путина и России в целом. Он, в частности, акцентировал внимание на том, что ослабление российской экономики является обязательным условием для разрешения конфликта на Украине. Во французских кругах подобное высказывание Мерца было расценено как «приступ безумия».

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Германия
  • Фридрих Мерц
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar