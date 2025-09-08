Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 17:24

Это ты ловко придумал: Мерц пожаловался на США и захотел реформировать Совбез ООН

Мерц призвал создать новую архитектуру безопасности Европы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости формирования новой архитектуры европейской безопасности и проведения более прагматичной внешней политики в интересах ФРГ и ЕС. С таким заявлением он выступил на конференции послов в министерстве иностранных дел страны.

«То, что мы назвали либеральным миропорядком, со многих сторон сейчас подвергается давлению, в том числе изнутри политического Запада», сказал Мерц.

Канцлер отметил, что мир столкнулся с новым системным конфликтом между либеральными демократиями и осью автократий, которые поддерживают друг друга и стремятся к открытой конкуренции. Он добавил, что на глобальной арене формируются ревизионистские альянсы, а многочисленные кризисы продолжают накладываться друг на друга.

По словам Шольца, перед Западом стоят исторические задачи по созданию устойчивой системы безопасности на десятилетия вперёд. Он констатировал изменения в отношениях с США и неработоспособность ключевых международных институтов, таких как Всемирная торговая организация.

«Мы должны признать, что, например, ВТО в настоящее время не функционирует и больше не может выполнять свою изначальную роль», заявил он.

В этой связи канцлер также высказался в пользу реформирования Совета Безопасности ООН.

Немецкий канцлер Мерц и его жена угодили в крупный скандал из-за 17-летней девушки
Немецкий канцлер Мерц и его жена угодили в крупный скандал из-за 17-летней девушки

Ранее Фридрих Мерц констатировал, что государства Европы хотели бы оказывать значительное влияние на мировую политику, но не имеют такой возможности, а кроме того слишком сильно зависят от Вашингтона. Также он считает, что европейские интересы не защищены в достаточной степени.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Фридрих Мерц
  • Германия
  • ООН
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar