Это ты ловко придумал: Мерц пожаловался на США и захотел реформировать Совбез ООН

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости формирования новой архитектуры европейской безопасности и проведения более прагматичной внешней политики в интересах ФРГ и ЕС. С таким заявлением он выступил на конференции послов в министерстве иностранных дел страны.

«То, что мы назвали либеральным миропорядком, со многих сторон сейчас подвергается давлению, в том числе изнутри политического Запада», — сказал Мерц.

Канцлер отметил, что мир столкнулся с новым системным конфликтом между либеральными демократиями и осью автократий, которые поддерживают друг друга и стремятся к открытой конкуренции. Он добавил, что на глобальной арене формируются ревизионистские альянсы, а многочисленные кризисы продолжают накладываться друг на друга.

По словам Шольца, перед Западом стоят исторические задачи по созданию устойчивой системы безопасности на десятилетия вперёд. Он констатировал изменения в отношениях с США и неработоспособность ключевых международных институтов, таких как Всемирная торговая организация.

«Мы должны признать, что, например, ВТО в настоящее время не функционирует и больше не может выполнять свою изначальную роль», — заявил он.

В этой связи канцлер также высказался в пользу реформирования Совета Безопасности ООН.