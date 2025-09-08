Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 сентября, 09:56

Немецкий канцлер Мерц и его жена угодили в крупный скандал из-за 17-летней девушки

WDR: В Германии незаконно провели обыски у 17-летней из-за граффити против Мерца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Немецкая полиция «незаконно» обыскала квартиру 17-летней активистки Нелы, которую заподозрили в том, что она нарисовала граффити против канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом сообщает телерадиокомпания WDR.

Разрешение на этот обыск дал суд города Арнсберг. Как выяснилось, у суда не было веских доказательств для такого решения — только показания одной женщины и анонимная записка, которые позже были признаны ненадёжными. Главный скандал в том, что этим судом руководит Шарлотта Мерц — жена того самого канцлера, против которого было граффити. Сама девушка свою вину отрицает. Её адвокат подал жалобу, и вышестоящий суд отменил это решение, признав обыск незаконным.

«Квартира 17-летней девушки была обыскана не по закону. Расследование WDR показывает: веских подозрений не было. Незаконное решение было вынесено районным судом Арнсберга… Его руководительжена канцлера Германии Шарлотта Мерц», — говорится в материале.

Госпожа Мерц заявила, что лично не влияла на решение об обыске и даже не знала о нём. Ордер подписал молодой судья на испытательном сроке, причём даже без согласия прокуратуры.

«Оголтелый русофоб»: В Совфеде раскрыли, как Мерц мечтает отомстить России за нацистскую Германию
Анастасия Никонорова
