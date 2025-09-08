Немецкий канцлер Мерц и его жена угодили в крупный скандал из-за 17-летней девушки

Разрешение на этот обыск дал суд города Арнсберг. Как выяснилось, у суда не было веских доказательств для такого решения — только показания одной женщины и анонимная записка, которые позже были признаны ненадёжными. Главный скандал в том, что этим судом руководит Шарлотта Мерц — жена того самого канцлера, против которого было граффити. Сама девушка свою вину отрицает. Её адвокат подал жалобу, и вышестоящий суд отменил это решение, признав обыск незаконным.