«Меня обременяет»: Мерц признался в зависимости Европы от США
Мерц: Европа зависит от США и пока не защищает свои интересы
Европейские страны пока не способны играть значимую роль в мировой политике и во многом зависят от помощи США. Об этом в интервью пресс-службе Христианско-демократического союза (ХДС) заявил его лидер, канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Что меня занимает и, я должен также признать, обременяет, так это тот факт, что мы сейчас как европейцы не играем в мире той роли, которую хотели и должны были бы играть, чтобы наши интересы были достаточно защищены», — сказал он в видео, опубликованном на YouTube-канале ХДС.
Германский лидер отметил ограниченные возможности действий Европы и европейской части НАТО, в частности в урегулировании конфликта на Украине. Он подчеркнул, что сотрудничество с США остаётся ключевым для обеспечения безопасности континента. Мерц также обратил внимание на активное взаимодействие Китая, Бразилии и других стран с Россией и появление «нового партнёрства» в рамках «Шанхайского формата». По его мнению, усиление сплочённости Европы напрямую зависит от Германии, поэтому он стремится соответствовать ожиданиям в этой сфере.
Ранее Life.ru рассказывал, что Мерц одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии. Действия канцлера Германии демонстрируют продолжение линии Третьего рейха. Немецкий политик, являясь потомком тех, кто нападал на Советский Союз и исповедовал идеологию нацизма, сегодня фактически потворствует неонацистскому режиму на Украине.