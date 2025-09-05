Европейские страны пока не способны играть значимую роль в мировой политике и во многом зависят от помощи США. Об этом в интервью пресс-службе Христианско-демократического союза (ХДС) заявил его лидер, канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Что меня занимает и, я должен также признать, обременяет, так это тот факт, что мы сейчас как европейцы не играем в мире той роли, которую хотели и должны были бы играть, чтобы наши интересы были достаточно защищены», — сказал он в видео, опубликованном на YouTube-канале ХДС.

Германский лидер отметил ограниченные возможности действий Европы и европейской части НАТО, в частности в урегулировании конфликта на Украине. Он подчеркнул, что сотрудничество с США остаётся ключевым для обеспечения безопасности континента. Мерц также обратил внимание на активное взаимодействие Китая, Бразилии и других стран с Россией и появление «нового партнёрства» в рамках «Шанхайского формата». По его мнению, усиление сплочённости Европы напрямую зависит от Германии, поэтому он стремится соответствовать ожиданиям в этой сфере.