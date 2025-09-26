В Германии бьют тревогу из-за дронов над аэропортами – произошло уже 144 случая

Немецкие аэропорты фиксируют тревожный рост сбоев, вызванных появлением беспилотников в непосредственной близости от взлётно-посадочных полос в этом году. Такие данные приводит германская служба безопасности полётов (DFS).

Согласно статистике ведомства, с января по конец августа текущего года произошло 144 инцидента, что на 27% больше, чем за тот же период 2024 года. Особую озабоченность у специалистов вызывает ситуация во Франкфурте-на-Майне, где зарегистрировали 35 случаев. Как уточняет DFS, информацию о нарушителях обычно сообщают пилоты самолётов, находящихся на критических этапах полёта, или наземные службы контроля.

Причины появления дронов в запрещённых зонах часто остаются неизвестными, но основными подозреваемыми считаются частные операторы. В Германии за полёты дронов в зоне аэропортов предусмотрено суровое наказание, вплоть до десяти лет тюрьмы. При этом Ассоциация аэропортов Германии (ADV) настаивает на ужесточении мер, призвав власти «принять решительные меры» для противодействия угрозе.

Ранее Life.ru сообщал, что в небе Дании несколько дней подряд появлялись БПЛА. Из-за них приостанавливалась работа аэропорта города Ольборг. Кроме того, дроны появились у ещё трёх воздушных гаваней. Под наблюдением в ходе операции находилось воздушное пространство нескольких аэропортов, включая Эсбьерг, Сеннерборг и Скридструп.