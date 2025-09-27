«Атрофия исторической памяти»: Лавров жёстко ответил Мерцу на призыв сделать Германию «военной машиной»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости вернуть стране статус ведущей военной державы. Глава российского МИД назвал такую позицию опасной, сославшись на историческую ответственность Берлина. Соответствующее заявление он сделал, выступая на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии ГА ООН.
«Когда человек в стране, совершившей преступления нацизма, фашизма и холокоста, геноцида говорит о том, что Германии надо опять стать великой военной державой, то у него, конечно, атрофия исторической памяти и это очень и очень опасно», — отметил глава российской дипломатии.
Лавров напомнил, что Мерц регулярно прибегает к милитаристской риторике. Так, ранее немецкий канцлер заявлял, что «пробил поправки в конституцию», и теперь страна может тратить больше денег на оружие, развитие ВПК и наращивание военного потенциала. По его словам, ФРГ должна стать главной военной машиной Европы.
Также недавно Мерц заявил, что Германия больше не живёт в условиях мира. Канцлер предупредил, что страна сталкивается с новой реальностью, в которой спокойствие осталось в прошлом.
