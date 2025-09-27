Интервидение
Лавров назвал политической слепотой желание Украины вернуться к прежним границам

Обложка © Life.ru

Украинское стремление к границам 2022 года демонстрирует политическую cлепоту. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов в ходе 80-й сессии Генассамблеи ООН.



«По-моему, уже никто на них [границы 2022 года] не рассчитывает, потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит», — сказал российский министр.

Ранее Лавров в ходе своего выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Европа, стремясь к стратегическому поражению России, закрывает глаза на действия киевского режима. По его словам, в этой борьбе украинским властям позволено всё, включая теракты, пытки, внесудебные казни, обстрелы гражданских объектов и диверсии на АЭС. Кроме того, министр заявил о готовности России к переговорам по урегулированию на Украине.

