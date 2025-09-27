Украинское стремление к границам 2022 года демонстрирует политическую cлепоту. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов в ходе 80-й сессии Генассамблеи ООН.

«По-моему, уже никто на них [границы 2022 года] не рассчитывает, потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит», — сказал российский министр.