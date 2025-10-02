Страны ЕС не смогли ни о чём договориться на саммите о дронах над Европой

Неформальный саммит лидеров стран Евросоюза, который прошёл в Копенгагене в среду на фоне инцидентов с дронами и самолётами в ряде европейских стран, столкнулся с трудностями. Издание Politico сообщает, что встреча зашла в тупик.

В публикации указано, что вновь проявилась давняя проблема Европы — обсуждение кризиса вместо его решения. Даже в условиях угроз со стороны дронов и самолётов, а также учитывая гибридные атаки, саммит оказался в знакомой ситуации без результатов.

Издание отметило, что саммит занял много времени — участники обсуждали оборону ЕС четыре часа, что вдвое превышало запланированный срок. Однако при этом «существенного было мало», и большинство ключевых вопросов остались без ответов.

Ранее власти Дании ввели полный запрет на полёты гражданских БПЛА по всей территории королевства с 29 сентября до 3 октября 2025 года. Это решение связали с проведением саммита ЕС 1-2 октября и недавними инцидентами с дронами.