2 октября, 02:13

Страны ЕС не смогли ни о чём договориться на саммите о дронах над Европой

Politico: Саммит глав ЕС в Копенгагене о дронах над Европой зашёл в тупик

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Неформальный саммит лидеров стран Евросоюза, который прошёл в Копенгагене в среду на фоне инцидентов с дронами и самолётами в ряде европейских стран, столкнулся с трудностями. Издание Politico сообщает, что встреча зашла в тупик.

В публикации указано, что вновь проявилась давняя проблема Европы — обсуждение кризиса вместо его решения. Даже в условиях угроз со стороны дронов и самолётов, а также учитывая гибридные атаки, саммит оказался в знакомой ситуации без результатов.

Издание отметило, что саммит занял много времени — участники обсуждали оборону ЕС четыре часа, что вдвое превышало запланированный срок. Однако при этом «существенного было мало», и большинство ключевых вопросов остались без ответов.

Мистическая «Жужжалка» вышла в эфир со странным посланием в разгар саммита ЕС
Ранее власти Дании ввели полный запрет на полёты гражданских БПЛА по всей территории королевства с 29 сентября до 3 октября 2025 года. Это решение связали с проведением саммита ЕС 1-2 октября и недавними инцидентами с дронами.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • ЕС
  • дания
  • Мировая политика
  • Политика
