Легендарная коротковолновая радиостанция «УВБ-76», известная также как «радио Судного дня», передала специальное сообщение в разгар неформального саммита Евросоюза в Копенгагене.

Сразу после полудня по московскому времени мужской голос продиктовал по буквам закодированное слово «Эсерожбан». Как отмечается, одной из ключевых тем саммита стало ускорение процесса перевооружения Европы, о чём ранее заявляла премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Радиостанция, ведущая вещание с 1970-х годов, не имеет официального подтверждения своего предназначения, однако её деятельность традиционно связывают с вооружёнными силами. В социальных сетях пользователи часто соотносят передаваемые ею шифровки с текущими событиями в сфере мировой безопасности, включая специальную военную операцию. В паузах между голосовыми сообщениями в эфире обычно звучит характерный звуковой маркер, из-за которого станцию прозвали «жужжалкой».

Предыдущие сообщения в эфир «Жужжалка» передавала 29 сентября. В тот день были сделаны четыре передачи, последняя из которых содержала следующий код: «НЖТИ 53009 САМУРАЙ 0814 9498».