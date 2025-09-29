Интервидение
29 сентября, 12:04

Радиостанция Судного дня передала четвёртое загадочное сообщение за день

Обложка © Обложка © Life.ru / Kandinsky

Радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», передала уже четвёртое сообщение за день. В эфире прозвучала новая последовательность.

«НЖТИ 53009 САМУРАЙ 0814 9498», — говорится в сообщении.

Сообщение зафиксировали проекты, которые ведут мониторинг работы станции. УВБ-76, работающая с конца 1970-х годов, большую часть времени передаёт характерный жужжащий сигнал, который время от времени прерывается сообщениями из букв, цифр и слов. Эксперты предполагают, что это могут быть зашифрованные команды военного назначения, однако официального подтверждения этому нет.

Привет Дмитрию Анатоличу? Радио Судного дня вышло в эфир и обратилось к зампреду
Сегодня радиостанция уже проявляла активность, передав три кода. А также ранее радиостанция УВБ-76 вышла в эфир с новым сообщением после инцидента с дронами в Польше.

