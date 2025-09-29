Радиостанция Судного дня передала четвёртое загадочное сообщение за день

Радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», передала уже четвёртое сообщение за день. В эфире прозвучала новая последовательность.

Сообщение зафиксировали проекты, которые ведут мониторинг работы станции. УВБ-76, работающая с конца 1970-х годов, большую часть времени передаёт характерный жужжащий сигнал, который время от времени прерывается сообщениями из букв, цифр и слов. Эксперты предполагают, что это могут быть зашифрованные команды военного назначения, однако официального подтверждения этому нет.