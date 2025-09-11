Привет Дмитрию Анатоличу? Радио Судного дня вышло в эфир и обратилось к зампреду

Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или «Радио Судного дня», возобновила трансляцию зашифрованных сигналов. 11 сентября передала два шифра с разницей в полтора часа, сообщил специализированный сервис, который круглосуточно ведёт мониторинг активности загадочного объекта.

Первое сообщение прозвучало 11 сентября в 11:12 по московскому времени: «НЖТИ 10379 ЗАМПРЕД 5604 1639».

Второе поступило спустя полтора часа, в 12:48: «НЖТИ 93425 ГОРДОСТИХ 9947 4619».

Внимание слушателей привлекло слово «ЗАМПРЕД». Фанаты «Жужжалки» иронично предположили, что загадочный сигнал может быть «приветом» Дмитрию Медведеву — заместителю председателя Совбеза РФ.

Точный смысл сообщений радиостанции остаётся загадкой. УВБ-76 на протяжении десятилетий передаёт загадочные коды, которые связывают с системой военной связи на случай чрезвычайных ситуаций, а их появление традиционно вызывает живой интерес как у специалистов, так и у радиолюбителей.