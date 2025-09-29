В эфире «Жужжалки» появились новые сообщения с «требованием» возмещения
Радиостанция Судного дня УВБ-76 передала три новых сообщения в эфире
Загадочная радиостанция УВБ-76, которую радиолюбители называют «Радиостанцией Судного дня» или «Жужжалкой», вышла в эфир с тремя сообщениями. Об этом пишет проект, который отслеживает активность радиостанции.
«НЖТИ 55849 ВОЗМЕЩЕНИЕ 8597 7049», — прозвучало в эфире в 12:45 по московскому времени.
Спустя две минуты радиостанция передала следующее сообщение: «НЖТИ 49909 СБРАЖИВАНИЕ 3776 8908». А в 12:54 в эфире прозвучало: «НЖТИ НЖТИ 13509 ТИГРОВАР 2842 1959».
С 1970-х годов в эфире звучит радиостанция УВБ-76, известная также под позывным МДЖБ и прозвищем «Жужжалка». Это название она получила из-за характерного, непрерывного гудящего сигнала низкой частоты. Станция, предположительно, используется российскими военными для связи. Ее работа вызывает интерес у радиолюбителей и экспертов по всему миру, которые внимательно следят за её активностью.
Ранее радиостанция УВБ-76 вышла в эфир с новым сообщением после инцидента с дронами в Польше. Она передала название страшной болезни.
