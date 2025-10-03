Валдайский форум
3 октября, 09:45

Троих немцев задержали за запуск дронов около аэропорта в Норвегии

Bild: В Норвегии задержали трёх граждан Германии за запуск дронов около аэропорта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В Норвегии задержали трёх граждан Германии по подозрению в использовании дронов вблизи аэропорта Мо-и-Рана. Немецкая пресса, в частности Bild, сообщает, что им предъявлены обвинения в нарушении запретной зоны радиусом пять километров вокруг аэропорта.

По сообщению информагентства NTB, трое молодых людей в возрасте около 20 лет были отпущены на свободу вскоре после задержания.
В рамках расследования по данному делу из Норвегии ранее был депортирован гражданин Китая. Помимо этого, ему предписано выплатить штраф в размере 12 000 норвежских крон (эквивалентно 1000 евро). По имеющимся данным, именно этот человек управлял дроном в районе аэропорта Свольвер. В настоящее время полиция изучает сообщения о появлении БПЛА вблизи аэропортов, военных объектов и других объектов критической инфраструктуры.
В Мюнхене неопознанные дроны парализовали работу аэропорта
Напомним, 23 сентября норвежские СМИ сообщили о приостановке работы аэропорта Осло на несколько часов из-за обнаружения беспилотников, хотя правоохранители не могут подтвердить природу наблюдавшихся светящихся объектов. Дроны были зафиксированы в окрестностях аэропорта Осло примерно в 23:30 по местному времени.

Наталья Демьянова
