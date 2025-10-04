Замеченные в Мюнхене БПЛА оказались военно-разведывательными, сообщают СМИ
Bild: БПЛА, из-за которых в Мюнхене закрывали аэропорт, — военно-разведывательные
Дроны, замеченные в небе над аэропортом Мюнхена в ночь с пятницы на субботу, могли принадлежать военным и использоваться для разведки. Об этом утверждает газета Bild со ссылкой на собственную информацию.
«Речь в Мюнхене шла о военных разведывательных дронах», — говорится в материале.
Федеральная полиция Германии, согласно секретному отчету, который оказался в распоряжении издания, использовала вертолет для поиска подозреваемого в запуске дрона, но поиски не увенчались успехом.
Напомним, что вечером 2 октября полёты из международного аэропорта Мюнхена были приостановлены из-за обнаружения нескольких неопознанных беспилотников. Воздушная гавань возобновила работу только утром 3 октября. Однако всего через сутки аэропорт вновь приостановил работу по той же причине.
