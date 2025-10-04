Валдайский форум
4 октября, 12:40

Замеченные в Мюнхене БПЛА оказались военно-разведывательными, сообщают СМИ

Bild: БПЛА, из-за которых в Мюнхене закрывали аэропорт, — военно-разведывательные

Обложка © Shuttersotck / FOTODOM / SuriPics168

Дроны, замеченные в небе над аэропортом Мюнхена в ночь с пятницы на субботу, могли принадлежать военным и использоваться для разведки. Об этом утверждает газета Bild со ссылкой на собственную информацию.

«Речь в Мюнхене шла о военных разведывательных дронах», — говорится в материале.

Федеральная полиция Германии, согласно секретному отчету, который оказался в распоряжении издания, использовала вертолет для поиска подозреваемого в запуске дрона, но поиски не увенчались успехом.
Дроны, замеченные над аэропортом Мюнхена, сначала кружили над военной базой
Дроны, замеченные над аэропортом Мюнхена, сначала кружили над военной базой

Напомним, что вечером 2 октября полёты из международного аэропорта Мюнхена были приостановлены из-за обнаружения нескольких неопознанных беспилотников. Воздушная гавань возобновила работу только утром 3 октября. Однако всего через сутки аэропорт вновь приостановил работу по той же причине.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

