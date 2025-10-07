Российская система ПВО отразила массированную атаку 184 украинских дронов
Обложка © Telegram / Минобороны России
Ночью 7 октября Россия пережила одну из очередных масштабных атак украинских дронов – системы ПВО сбили 184 беспилотника в разных регионах страны. По данным Минобороны, БПЛА атаковали сразу несколько областей от приграничных Белгородской и Курской до Московской и Вологодской.
Основной удар пришёлся на Курскую область, где было сбито 62 беспилотника. В Белгородской области ПВО ликвидировала 31 дрон, в Нижегородской – 30. Над Воронежской областью уничтожено 18 аппаратов, ещё 13 – над акваторией Чёрного моря. По шесть и пять дронов сбиты над Липецкой и Калужской областями соответственно, четыре – над Тульской. По три БПЛА уничтожены над Ростовской и Рязанской областей, по два – над Брянской, Орловской областями и Крымом. Ещё два беспилотника были сбиты в Московском регионе, один из которых направлялся к столице. Ещё один дрон ликвидирован над Вологодской областью.
По данным российского военного ведомства, атака полностью отражена, пострадавших и критических разрушений на земле нет.
Ранее Life.ru писал, что ночью из-за угрозы атак дронов в нескольких аэропортах России временно ограничили полёты. В частности, ограничения ввели в Волгограде, Калуге, Нижнем Новгороде и Ярославле. В Росавиации пояснили, что меры приняты ради безопасности пассажиров и экипажей и будут сняты после стабилизации обстановки. Стоит отметить, что три воздушных гавани уже возобновили работу.
