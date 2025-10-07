Российская система ПВО отразила массированную атаку 184 украинских дронов

Основной удар пришёлся на Курскую область, где было сбито 62 беспилотника. В Белгородской области ПВО ликвидировала 31 дрон, в Нижегородской – 30. Над Воронежской областью уничтожено 18 аппаратов, ещё 13 – над акваторией Чёрного моря. По шесть и пять дронов сбиты над Липецкой и Калужской областями соответственно, четыре – над Тульской. По три БПЛА уничтожены над Ростовской и Рязанской областей, по два – над Брянской, Орловской областями и Крымом. Ещё два беспилотника были сбиты в Московском регионе, один из которых направлялся к столице. Ещё один дрон ликвидирован над Вологодской областью.