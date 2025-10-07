Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 04:40

Российская система ПВО отразила массированную атаку 184 украинских дронов

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Ночью 7 октября Россия пережила одну из очередных масштабных атак украинских дронов – системы ПВО сбили 184 беспилотника в разных регионах страны. По данным Минобороны, БПЛА атаковали сразу несколько областей от приграничных Белгородской и Курской до Московской и Вологодской.

Основной удар пришёлся на Курскую область, где было сбито 62 беспилотника. В Белгородской области ПВО ликвидировала 31 дрон, в Нижегородской – 30. Над Воронежской областью уничтожено 18 аппаратов, ещё 13 – над акваторией Чёрного моря. По шесть и пять дронов сбиты над Липецкой и Калужской областями соответственно, четыре – над Тульской. По три БПЛА уничтожены над Ростовской и Рязанской областей, по два – над Брянской, Орловской областями и Крымом. Ещё два беспилотника были сбиты в Московском регионе, один из которых направлялся к столице. Ещё один дрон ликвидирован над Вологодской областью.

По данным российского военного ведомства, атака полностью отражена, пострадавших и критических разрушений на земле нет.

ПВО сбила летевший на Москву украинский беспилотник
ПВО сбила летевший на Москву украинский беспилотник

Ранее Life.ru писал, что ночью из-за угрозы атак дронов в нескольких аэропортах России временно ограничили полёты. В частности, ограничения ввели в Волгограде, Калуге, Нижнем Новгороде и Ярославле. В Росавиации пояснили, что меры приняты ради безопасности пассажиров и экипажей и будут сняты после стабилизации обстановки. Стоит отметить, что три воздушных гавани уже возобновили работу.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar