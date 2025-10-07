Валдайский форум
7 октября, 01:58

ПВО сбила летевший на Москву украинский беспилотник

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Российские системы противовоздушной обороны сбили летевший на Москву беспилотный летательный аппарат ночью 7 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в Telegram-канале.

Более подробную информацию о последствиях на земле власти не сообщили.

ПВО сбила над Россией восемь украинских дронов менее чем за 2,5 часа

Напомним, что перед этим серия взрывов от работы ПВО прогремела над Тулой. Местные жители сообщили о 4-5 взрывах на севере и юге города. Кроме этого ночью Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропортах Волгограда, Калуги, Ярославля и Нижнего Новгорода.

Лия Мурадьян
