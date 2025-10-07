ПВО сбила летевший на Москву украинский беспилотник

Российские системы противовоздушной обороны сбили летевший на Москву беспилотный летательный аппарат ночью 7 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в Telegram-канале.

Более подробную информацию о последствиях на земле власти не сообщили.