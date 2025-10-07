ПВО сбила летевший на Москву украинский беспилотник
Российские системы противовоздушной обороны сбили летевший на Москву беспилотный летательный аппарат ночью 7 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в Telegram-канале.
Более подробную информацию о последствиях на земле власти не сообщили.
Напомним, что перед этим серия взрывов от работы ПВО прогремела над Тулой. Местные жители сообщили о 4-5 взрывах на севере и юге города. Кроме этого ночью Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропортах Волгограда, Калуги, Ярославля и Нижнего Новгорода.
