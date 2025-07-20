Путин: Отказавшись от автопрома, РФ потеряет конкурентоспособность и суверенитет

Россия станет неконкурентоспособной и утратит суверенитет, если не будет развивать собственные производства, включая автомобильную промышленность. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, отвечая на вопрос о принятом в конце 90-х решении не отказываться от отечественного автопрома. Беседа состоялась в январе.

Тогда многие члены правительства считали, что отказ от собственной автомобильной отрасли необходимо. Сторонники таких мер аргументировали позицию тем, что «Россия бесконечно отстала» от иностранных конкурентов, тогда покупателям нужны качественные машины недорого. Однако такое решение поставило бы крест на технологической независимости страны, отметил Путин.

«Но ведь есть и другая, обратная сторона медали. Если мы говорим о каком-то, если не технологическом лидерстве, а мы должны говорить именно об этом, то мы должны говорить о технологической независимости. Если мы будем всё покупать за нефть и газ — а сейчас ситуация, когда нам и нефть и газ пытаются отрубить, — то тогда Россия пусть утратит свою конкурентную способность, а за ней — суверенитет», — пояснил президент.

По этим причинам Путин не согласился с теми членами правительства, которые выступали за покупку необходимой продукции за границей. А Россия вновь начала развивать свою автомобильную промышленность.