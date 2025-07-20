Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 11:35

«Тащить за уши не нужно»: Путин похвалил талантливых игроков российского автопрома

Путин: Тащить за уши для развития российского автопрома никого не нужно

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Поддержка отечественной автопромышленности является обязанностью российского государства. При этом нынешнее состояние отрасли позволяет не «тащить её за уши». Об этом заявил президент России Владимир Путин в состоявшейся в январе беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным, не согласившись с тезисом журналиста о том, что автопром РФ не способен развиваться без господдержки.

«Всякие [ситуации] бывали, но у нас в этой отрасли работают талантливые люди, трудолюбивые. Никого не нужно уже тащить за уши. Поддержать — нужно. Да, бывают моменты, когда нужно поддержать. Но мы так и делаем, это наша обязанность», — сказал российский лидер.

Президент добавил, что каждый раз, когда он садится за руль российских автомобилей, он фактически оказывает поддержку отрасли. Путин не видит в этом ничего плохого и, напротив, считает поддержку российского производителя хорошим делом.

«А кого же поддерживать?» — резонно заметил он.

«Многогранный талант»: Путин поздравил композитора Тухманова с юбилеем
«Многогранный талант»: Путин поздравил композитора Тухманова с юбилеем

Несколькими днями ранее Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об ограничениях работы социальных сервисов, созданных в недружественных России странах. Меры могут коснуться иностранных месенджеров, соцсетей и файлообменников. В рамках той же инициативы будут рассматриваться способы поддержки отечественных аналогов.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar