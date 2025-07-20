«Тащить за уши не нужно»: Путин похвалил талантливых игроков российского автопрома

Поддержка отечественной автопромышленности является обязанностью российского государства. При этом нынешнее состояние отрасли позволяет не «тащить её за уши». Об этом заявил президент России Владимир Путин в состоявшейся в январе беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным, не согласившись с тезисом журналиста о том, что автопром РФ не способен развиваться без господдержки.

«Всякие [ситуации] бывали, но у нас в этой отрасли работают талантливые люди, трудолюбивые. Никого не нужно уже тащить за уши. Поддержать — нужно. Да, бывают моменты, когда нужно поддержать. Но мы так и делаем, это наша обязанность», — сказал российский лидер.

Президент добавил, что каждый раз, когда он садится за руль российских автомобилей, он фактически оказывает поддержку отрасли. Путин не видит в этом ничего плохого и, напротив, считает поддержку российского производителя хорошим делом.

«А кого же поддерживать?» — резонно заметил он.