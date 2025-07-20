«Тащить за уши не нужно»: Путин похвалил талантливых игроков российского автопрома
Путин: Тащить за уши для развития российского автопрома никого не нужно
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Поддержка отечественной автопромышленности является обязанностью российского государства. При этом нынешнее состояние отрасли позволяет не «тащить её за уши». Об этом заявил президент России Владимир Путин в состоявшейся в январе беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным, не согласившись с тезисом журналиста о том, что автопром РФ не способен развиваться без господдержки.
«Всякие [ситуации] бывали, но у нас в этой отрасли работают талантливые люди, трудолюбивые. Никого не нужно уже тащить за уши. Поддержать — нужно. Да, бывают моменты, когда нужно поддержать. Но мы так и делаем, это наша обязанность», — сказал российский лидер.
Президент добавил, что каждый раз, когда он садится за руль российских автомобилей, он фактически оказывает поддержку отрасли. Путин не видит в этом ничего плохого и, напротив, считает поддержку российского производителя хорошим делом.
«А кого же поддерживать?» — резонно заметил он.
Несколькими днями ранее Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об ограничениях работы социальных сервисов, созданных в недружественных России странах. Меры могут коснуться иностранных месенджеров, соцсетей и файлообменников. В рамках той же инициативы будут рассматриваться способы поддержки отечественных аналогов.