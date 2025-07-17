Путин поручил подготовить ограничения на ПО из недружественных стран

В России могут быть ограничены сервисы для общения, разработанные в странах, признанных недружественными. Глава государства Владимир Путин поручил правительству проработать этот вопрос, сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству представить предложения о введении дополнительных ограничений на использование в РФ программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведённого в недружественных иностранных государствах», — говорится в сообщении.

Планируется изучить способы ограничения использования иностранных коммуникационных и файлообменных программ, а также разработать меры поддержки российских аналогов. Ответственность за это возложена на федеральные органы исполнительной власти, а задача должна быть выполнена до конца текущего года.