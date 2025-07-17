Telegram начал регистрацию представительства в России

Мессенджер Telegram инициировал процесс открытия своего представительства в России, руководствуясь законом о «приземлении». Процесс ещё не завершён и находится на стадии согласования, свидетельствует запись в реестре Роскомнадзора (РКН).

Точная дата начала процесса согласования офиса Telegram остаётся неизвестной. РКН пока воздерживается от комментариев по этому вопросу.

Стоит отметить, что после вступления в силу закона о «приземлении» 1 января 2022 года Telegram выполнил лишь два из его требований: создал личный кабинет на сайте РКН и добавил электронную форму для обратной связи.