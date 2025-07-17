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Регион
17 июля, 14:12

Telegram начал регистрацию представительства в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Мессенджер Telegram инициировал процесс открытия своего представительства в России, руководствуясь законом о «приземлении». Процесс ещё не завершён и находится на стадии согласования, свидетельствует запись в реестре Роскомнадзора (РКН).

Точная дата начала процесса согласования офиса Telegram остаётся неизвестной. РКН пока воздерживается от комментариев по этому вопросу.

Стоит отметить, что после вступления в силу закона о «приземлении» 1 января 2022 года Telegram выполнил лишь два из его требований: создал личный кабинет на сайте РКН и добавил электронную форму для обратной связи.

Мошенники используют одну из функций Telegram для хищения аккаунтов
Мошенники используют одну из функций Telegram для хищения аккаунтов

Ранее сообщалось, что в Москве суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за нарушение закона о самоконтроле. Напомним, что с февраля 2021 года в России действует закон, обязывающий соцсети к самостоятельному выявлению и блокировке противоправного контента, обеспечению каналов обратной связи для пользователей, позволяющих сообщать о таком контенте, а также к ежегодной публикации отчётов о проделанной работе в этой области.

Наталья Демьянова
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