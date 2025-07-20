«Многогранный талант»: Путин поздравил композитора Тухманова с юбилеем
Путин поздравил Давида Тухманова с юбилеем и отметил его музыкальные достижения
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Президент России Владимир Путин поздравил Давида Тухманова с днём рождения. В своём поздравлении глава государства отметил, что он подарил любителям музыки множество замечательных произведений.
«Уважаемый Давид Фёдорович! Примите поздравления с юбилейным Днём рождения. За годы неустанного творческого поиска Вы подарили любителям музыкального искусства богатейшую коллекцию замечательных произведений. Созданные в разных жанрах, стилях и направлениях, они в полной мере отражают Ваш яркий, многогранный талант, самобытность художественных идей и замыслов», — говорится в поздравлении на сайте Кремля.
Путин также пожелал Тухманову здоровья и успехов в будущем.
Ранее Life.ru рассказывал, что 19 июля народный артист РСФСР, киноактёр, режиссёр и писатель Василий Ливанов отметил свой 90-летний юбилей. По случаю круглой даты сценариста поздравил президент России Владимир Путин. В своем поздравлении глава государства отметил, что творчество Ливанова является подлинным достоянием отечественной культуры и эталоном актёрского мастерства.