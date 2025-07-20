«Многогранный талант»: Путин поздравил композитора Тухманова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил Давида Тухманова с днём рождения. В своём поздравлении глава государства отметил, что он подарил любителям музыки множество замечательных произведений.

«Уважаемый Давид Фёдорович! Примите поздравления с юбилейным Днём рождения. За годы неустанного творческого поиска Вы подарили любителям музыкального искусства богатейшую коллекцию замечательных произведений. Созданные в разных жанрах, стилях и направлениях, они в полной мере отражают Ваш яркий, многогранный талант, самобытность художественных идей и замыслов», — говорится в поздравлении на сайте Кремля.

Путин также пожелал Тухманову здоровья и успехов в будущем.