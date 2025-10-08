Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 октября, 20:46

Российская система ПВО перехватила 27 дронов ВСУ над пятью регионами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Esteban De Armas

Минобороны РФ сообщило, что вечером 8 октября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников. Вражеские атаки отражены над Брянской, Ростовской, Воронежской, Курской и Белгородской областями.

В частности, десять дронов сбиты над Брянской областью, шесть – над Ростовской, по четыре – в Воронежской и Курской, и три – в Белгородской. В Минобороны подчеркнули, что все перехваты проводились дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский анонсировал новые удары по территории России. Об этом он заявил после встречи с руководителем СБУ. По словам главаря киевского режима, работа спецслужб продолжится, а планы атак будут реализовываться в ближайшее время.

Юния Ларсон
