8 октября, 14:29

По схеме с ATACMS: США могли тайно дать Украине дальнобойные ракеты Barracuda

Обложка © ТАСС / AP / ChiangYing-ying

Соединённые Штаты, возможно, уже осуществили передачу Украине перспективных американских ракет «Barracuda», причём сделали это втайне от широкой публики. Такое предположение в разговоре с корреспондентом NEWS.ru высказал военный специалист Василий Дандыкин.

«Давно было сделано заявление, что США могут дать Украине ракеты Barracuda в больших количествах, они достаточно дешёвые. Посмотрим, может, уже они и есть у ВСУ, как это было с Javelin и другими ракетами, с теми же ATACMS», — пояснил Дандыкин.

По словам эксперта, Запад давно и успешно практикует скрытные поставки вооружений, что подтверждается предыдущими примерами с противотанковыми комплексами Javelin и ракетами ATACMS. Дандыкин добавил, что в результате ударов Российской армии украинская сторона лишилась значительной части своей авиации. В качестве потенциальных носителей новых американских ракет военэксперт назвал советские самолёты Су-24 и Су-27, а также истребители F-16 и Rafale.

А ранее Life.ru сообщал, что появление у ВСУ новых ракет никак не повлияет на ход СВО. Американские ракеты «Барракуда», о которых просила Украина, могут быть перехвачены российскими силами ПВО.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

