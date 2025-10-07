«Выдают за свои»: В ДНР заявили, что ВСУ маскируют западные ракеты под украинские
Военный эксперт и советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Незалежная не обладает собственными мощностями для производства дальнобойных ракет. По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) собирают крылатые ракеты и беспилотники преимущественно из иностранных комплектующих.
«Прежде всего стоит сказать, что Украина на данный момент не имеет своих мощностей для производства подобных изделий, как [крылатые ракеты] «Нептун». Мы можем говорить, что это иностранные образцы вооружений, которые просто собираются на территории Украины. Их просто привозят, и Украина выдаёт их за свои примерно так же, как дрон PD-1 канадского и американского производства успешно был назван «Лелека». При том, что это было одно и то же изделие», — пояснил Гагин в беседе с NEWS.ru.
Эксперт уточнил, что страны НАТО, в первую очередь, Великобритания поставляет комплектующие для украинских войск. Гагин подчеркнул, что заявления Владимира Зеленского о разработке Украиной собственных баллистических ракет являются необоснованными, поскольку производство на украинской территории сводится к сборке готовых изделий из зарубежных деталей.
А ранее Life.ru сообщал, что появление у ВСУ новых ракет никак не повлияет на ход СВО. По словам специалиста, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) обладают всем необходимым для перехвата новых американских ракет Barracuda.
