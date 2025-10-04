«ПВО работает»: Появление у ВСУ новых ракет никак не повлияет на СВО, заявил эксперт

Новая американская ракета Barracuda не повлияет на динамику военных действий непосредственно на передовой в случае передачи ВСУ. Об особенностях данного вооружения в беседе 360.ru рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По словам эксперта, российские силы противовоздушной обороны обладают всем необходимым для перехвата таких ракет.

«Войсковая ПВО работает: С-300, БУК-М3, БУК-М2, в части даже ТОР, ТОР-М2. Если говорим об объектовой ПВО, то это С-400, С-300, МАУ-2, это С-350 «Витязь», который на Западе называют «убийцей крылатых ракет». «Панцирь» тоже работает. Поэтому номенклатура систем достаточно большая, и они все со своей задачей справляются», — заявил Кнутов.

Эксперт также указал, что самый действенный метод противодействия — уничтожение ракет на местах их складирования до пуска, что позволяет одним ударом вывести из строя десяток и более единиц. Эта задача, как добавил Кнутов, требует качественной работы разведки.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что у ВСУ может появиться новое дальнобойное оружие. Учитывая, что он начал делать такие намёки сразу после встречи с президентом США, можно предположить, что экс-комик имеет в виду именно крылатые ракеты «Томагавки».