«Обуздаемы»: Военный эксперт объяснил, почему «Томагавки» не изменят ситуацию на фронте

Поставки американских крылатых ракет «Томагавк» Украине связаны со значительными политическими рисками для Вашингтона и не смогут изменить ситуацию на фронте. Такое мнение высказал эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Специалист пояснил, что обслуживание этих ракет потребует участия американских военных специалистов, поскольку украинские войска не смогут самостоятельно наводить их на цели. Даже в случае поставок, по его словам, устаревшие дозвуковые ракеты, созданные в 1980-е годы, не составят проблемы для российских систем ПВО, которые уже научились сбивать гиперзвуковые ракеты ATACMS.

«Это дозвуковая ракета, созданная в 1980-е годы. Если Россия научилась сбивать гиперзвуковую ракету ATACMS, «Томагавк» нашими средствами ПВО тоже обуздаем», — сказал Кошкин «Ридусу».

Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил, что у ВСУ может появиться новое дальнобойное оружие. Судя по тому, что он начал делать такие намёки именно после встречи с президентом США, подразумевать экс-комик может именно «Томагавки».