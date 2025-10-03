«Это смешно»: Военный эксперт объяснил, почему Киеву не видать «Томагавков» Трампа

Президент США Дональд Трамп вряд ли пойдёт дальше разговоров о поставках ракет «Томагавк», поскольку подобные заявления приносят ему финансовую выгоду. Такое мнение высказал военный эксперт Евгений Михайлов.

Политолог отметил, что американский президент часто меняет свою позицию, и данное заявление могло быть сделано для создания предпосылок к новым многомиллиардным сделкам по поддержке Европейским союзом Украины. По словам эксперта, Трамп вынужден лавировать между сложными задачами — противостоянием Китаю, завершением конфликта на Украине и лозунгом «сделать Америку снова великой».

При этом Михайлов выразил уверенность, что Трамп не является глупым человеком и вряд ли допустит реальное исполнение этих слов, используя их скорее как сигнал о готовности к переговорам.

«На Западе прекрасно понимают, что если Россия включит свою ядерную дубинку и различные виды тактических и стратегических ракет, то все эти заявления спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога о том, что сейчас НАТО выставит 400 F-35 против 100 российских истребителей, они остаются лишь заявлениями. Да и в принципе это выглядит смешно», — заявил Михайлов в эфире 360.ru.

Эксперт подчеркнул, что у России, в отличие от США, есть чётко выверенные цели — наведение порядка на Украине и недопущение НАТО к границам страны. Он также отметил, что ядерная триада России остаётся главным сдерживающим фактором, при этом необязательно оснащать боеголовки ядерной начинкой, чтобы Запад понимал серьёзность возможного ответа.