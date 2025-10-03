В администрации Трампа изменили подход к разведданным для Украины

В администрации президента США Дональда Трампа произошло кардинальное изменение подхода к вопросу предоставления украинской стороне разведывательной информации для нанесения ударов по российским энергетическим объектам. Об этом сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Согласно информации FT, Трамп уже отдал соответствующее распоряжение военному командованию подготовить оперативные меры по передаче украинским силам дополнительных разведывательных данных для осуществления глубоких ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры. В то же время, как уточняет издание, окончательное решение по данному вопросу пока не было официально объявлено.

При этом издание подчёркивает, что американский лидер сохраняет принципиальную позицию относительно недопустимости использования бюджетных средств американских налогоплательщиков для оказания военной помощи Украине. Согласно его точке зрения, финансовое бремя в этом вопросе должны нести европейские союзники Киева по НАТО.

Информированные собеседники издания также раскрыли, что часть советников американского президента придерживается мнения о недостаточной эффективности передачи Украине крылатых ракет Tomahawk для изменения текущего военного баланса и стратегической позиции России.

«Не думаю, что ограниченное количество Tomahawk или единичные удары вглубь России изменят мнение Путина», — заключил американский чиновник в разговоре с FT.