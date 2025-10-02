Американские истребители F-35 являются технически продвинутыми, но недоработанными самолётами, уверен военный эксперт Евгений Михайлов. По его словам, российские истребители Су-35 и Су-57 не уступают западным аналогам, а разветвлённая система ПВО РФ способна противостоять любой воздушной угрозе.

Политолог также подчеркнул, что заявления о российских дронах используются европейскими политиками как предлог для милитаризации континента. Так они убеждают население в необходимости закупки дорогостоящих систем ПВО и повышать налоги. При этом США стратегически ослабляют Европу как экономического конкурента через милитаризацию.

Вашингтон целенаправленно наращивает продажи вооружений странам ЕС, создавая зависимость от американских военных технологий. Собеседник 360.ru обратил внимание на слова спецпредставителя США Кита Келлога, который заявил, что что шесть европейских стран вложились в программу F-35.

«Да, мы в чём-то уступаем, но главное — мы выиграем у всех. У нас больше всех ядерных ракет и в случае угрозы безопасности мы применим все имеющиеся у нас средства. У них таких средств нет, а США далеко. Если Европа решится на войну, она проиграет, а мы сядем всё равно с американцами за стол переговоров», — отметил эксперт.