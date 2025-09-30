Трамп заявил об отправке атомных подлодок к берегам России

Президент США Дональд Трамп заявил об отправке американских атомных подводных лодок к российским берегам. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с высшим военным командованием.

«Не буду говорить о тех двух лодках у берегов России, просто, чтобы быть осторожным, потому что мы не можем позволить людям разбрасываться этим словом», — сказал американский лидер, имея в виду слово «ядерные».

При этом он подчеркнул, что эти субмарины обладают высочайшей скрытностью и их невозможно обнаружить. А также выразил надежду, что применять их по назначению не придётся.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун заявил о необходимости подготовки американской армии к потенциальному крупномасштабному военному противостоянию. В своём обращении к высшему командному составу, он назвал текущий исторический период как особо динамичный и сопряжённый с серьёзными опасностями. По оценке генерала, глобальные угрозы продолжают стремительно нарастать, что требует от США повышенной готовности.